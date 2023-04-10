شكرا لقرائتكم المعتمرون يستقبلون العشر الأواخر من رمضان خاشعين متضرعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يستعد المعمرون وزوار بيت الله الحرام لاستقبال العشر الأواخر من رمضان المبارك، التي تبدأ أولى هذه الليالي المباركة بعد أذان المغرب اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 خاشعين مطمئنين رافعين أكف الضراعة إلى الله أن يتقبل منهم ويردهم إلى ديارهم وقد غفر لهم.

كثرة الطاعات

وفي نفس السياق يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال هذه الأيام المباركة، من خلال توفير الوقت وبذل الجهد للعبادة والإكثار من الطاعات والابتهال بالدعاء إلى الله، وفق ما أوصانا الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالإكثار من الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويقول: “تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”.

ويسعى كل مسلم لأن يغتنم هذه الأيام المباركة، بالطاعة والدعاء والرجاء أن يرزقه الله قيام ليلة القدر، ويجتهد في العشر الأواخر حتى يفوز بفضل هذه الليلة.

استعدادات مكثفة

من جانبها، كثفت الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها استعدادًا لبدء أيام العشر الأواخر من رمضان، غير خطط الطوارئ لمواجهة المطر، التي جنّدت الرئاسة، أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم وعلى مدار المدة المقبلة، وبذلك يجعل هناك مرونة وانسيابية لتمكين المعتمرين والمصلين من أداء شعائرهم في العشر الأواخر بسلام.

وفي السابق أصدرت الرئاسة، أكثر من 3500 تصريح لمصلٍ ومصلية، من أجل اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، في مواقع عدة من ضمنها السطح الغربي، وخصصت الوكالة، 15 مُصلى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.