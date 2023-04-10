شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

سحب ركامية كثيفة

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه بعد الاطلاع على صور الأقمار الصناعية لاحظ أن هناك تواجدًا كثيفًا للسحب الركامية الرعدية على المرتفعات وشرقها ومنطقة مكة المكرمة، والقصيم وحائل، وبعض أجزاء منطقة الجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن هذه السحب تتوجه لتؤثر على بعض أجزاء المناطق الشمالية ومنها منطقة الرياض وخاصة العاصمة، وكلما اتجهنا نحو الساحل الشرقي.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير.

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.