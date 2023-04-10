السعودية اليوم / سفير المملكة لدى فرنسا يُقيم حفل افطار رمضاني



باريس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي حفل افطار رمضاني بحضور مجموعة من سفراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الجمعيات والمنظمات الإسلامية في فرنسا.

وجرى خلال حفل الافطار تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

16:54ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.