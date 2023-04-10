السعودية اليوم / " الأرصاد " : أمطار غزيرة على منطقة نجران



نجران 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة، شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة- بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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16:42ت م

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