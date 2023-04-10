السعودية اليوم / فرق الطوارئ بأمانة الباحة تزيل مخلفات الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة



الباحة 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م واس

قامت فرق الطوارئ الميدانية بأمانة منطقة الباحة بإزالة مخلفات الأمطار والبرد التي شهدتها مدينة الباحة صباح اليوم .

وانتشرت الفرق الميدانية في طرقات وشوارع وميادين مدينة الباحة وبعض محافظاتها حيث قامت بتنظيف الشوارع من البرد الكثيف الذي تساقط على المنطقة وإزالة الأتربة والحجارة المتساقطة ومسح الطرقات ومعالجة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم .

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16:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.