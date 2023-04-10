السعودية اليوم / " بردية " الباحة تغطي طرقات وجبال ومتنزهات المنطقة



الباحة 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م واس

اكتست جبال وأودية مدينة الباحة بالبياض بعد هطول الأمطار والبرد الذي شهدته المنطقة اليوم .

وارتسمت لوحة من الجمال على المتنزهات وفي شوارع المدينة مما دفع الأهالي إلى الخروج والاستمتاع بأجواء الباحة الربيعية .

// انتهى //

15:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.