السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يتفقد ميقات قرن المنازل



الطائف 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

تفقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري ، ميقات السيل الكبير (قرن المنازل) ، للوقوف على الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان القادمين إلى مكة المكرمة من خلال هذه المواقيت لأداء مناسك العمرة.

واطلع الخامري على الخدمات المقدمة التي شهدها الميقات، من تهيئة مسارات المرور والمواقف الخاصة بالمركبات وباصات النقل العام للمعتمرين، لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالميقات، إضافة إلى تفقد أنظمة التكييف، الإنارة، ومسارات دخول وخروج المعتمرين.

كما التقى خلال الجولة بالأئمة والدعاة المكلفين بأعمال التوعية، وحثهم على مضاعفة الجهود في توعية المعتمرين وتعليمهم والإجابه على استفساراتهم خلال شهر رمضان، كما التقى بمشرفي الصيانة والتشغيل والكوادر النسائية التي تعمل في المواقيت مستمعًا لجميع متطلباتهم العملية.

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15:16ت م

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