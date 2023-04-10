السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع 2084 مترٍاً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بمحافظة ضمد



ضمد 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة ضمد خلال شهر مارس الماضي 2084 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 1600 مترٍ مربعٍ من حفر الشوارع، وإصلاح 6000 مترٍ طولي من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 100 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام ، وإصلاح 2000 متر مربع من المسطحات الخضراء ، وصيانة 199 عمودَ إنارة.

وأكد أن البلدية ممثلةً بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي (940) ليتم مباشرتها ومعالجتها.

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15:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.