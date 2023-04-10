السعودية اليوم / اختتام مبادرة "بقيق أجمل" الثالثة



بقيق 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م

اختتمت أمانة المنطقة الشرقية أمس المبادرة التطوعية "بقيق أجمل" في نسختها الثالثة التي تنظمها الأمانة بمشاركة فريق بقيق التطوعي التابع لبلدية محافظة بقيق، لمدة 4 أيام.

وهدفت المبادرة إلى رصد الكتابات المشوهة على الجدران وتوجيه الفريق التطوعي المجهز بالأدوات اللازمة لإزالتها، وذلك ضمن برامج الأمانة لتحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية وأنسنة المدن.

وتحرص الأمانة على تفعيل وتكثيف الجانب التطوعي وإشراك أفراد المجتمع في الأعمـال الهادفة والتطوعية؛ للإسهام في الخدمات التنموية والبلدية.

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14:03ت م

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