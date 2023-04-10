السعودية اليوم / زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 3.8 درجات



إسلام آباد 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 40 كيلومتراً جنوب غرب مدينة "قلعة سيف الله"، وشعر بالزلزال سكان إقليم بلوشستان.

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13:25ت م

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