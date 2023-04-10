السعودية اليوم / زراعه جهاز قسطرة البورت لأول مرة في منطقة الحدود الشمالية لمريضة تعاني من ورم سرطاني في الثدي



عرعر 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

أسهم فريق طبي متخصص في مستشفى برج الشمال الطبي وبتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين من إجراء أول عملية على مستوى المنطقة لزرع جهاز قسطرة البورت تحت الجلد في الصدر لمريضة تبلغ من العمر ٤٨ سنة تعاني من ورم سرطاني في الثدي، حيث يستخدم هذا الجهاز لحقن العلاج الكيماوي ويعد أفضل خيار للمرضى حسب التوصيات العلمية العالمية.

وتمت العملية بنجاح ولله الحمد تحت التخدير الموضوعي خلال نصف ساعة، وتم خروج المريضة من المستشفى وهي بصحة وعافية بنفس اليوم.

الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يعد إحدى العمليات النوعية في المنطقة التي يقدمها قسم قسطرة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

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12:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.