السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يبحث الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان في العالم العربي



القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

التقى رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان علاء شلبي.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن اللقاء تناول آخر الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي مايو المقبل، والتعاون والتنسيق بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، خلال اللقاء، أهمية عقد المؤتمر كونه يرسخ لآلية عربية دائمة تنعقد سنويًا؛ لاستعراض الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف أبرز الجهود البناءة والإستراتيجيات الوطنية والعربية في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والممارسات العربية في القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطن العربي.

وأوضح العسومي أن المؤتمر سيكون بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان عموم أفريقيا، ومن يرغب من البرلمانات الإقليمية الأخرى خاصة البرلمان الأوروبي.

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12:34ت م

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