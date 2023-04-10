السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يتفقد خدمات الوزارة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة



الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء أمس، الخدمات المقدمة للمعتمرين الواصلين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كاونترات الوزارة الموزعة في المطار، والتي تقدم خدمات توعوية وعلمية وإلكترونية للمعتمرين الواصلين خلال شهر رمضان المبارك؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وخلال الجولة التقى معاليه اللجان العاملة بالمطار من منسوبي الوزارة، كما التقى منسوبي إدارتي الجوازات والجمارك، وشارك في خدمة المعتمرين وتقديم المطويات والكتيبات العلمية لهم، وحث معاليه المشاركين على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة المعتمرين والتيسير عليهم، كما استمع لمتطلبات اللجان العاملة وما يحتاجونه من خدمات تسهم في تطوير أداء عملهم لخدمة المعتمرين الذين يفدون إلى العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ.

وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية أن زيارته لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من أجل الاطمئنان على الخدمات المقدمة من منسوبي الوزارة للمعتمرين، تماشياً مع أهداف الوزارة، مشيداً بما رآه من عمل متقن يقوم به الدعاة والداعيات ومراقبات العمل من الكادر النسائي اللاتي تميزت مشاركتهن في تقديم الخدمات النوعية للمعتمرين .

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11:58ت م

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