سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم باستقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس وزير الداخلية السوداني الفريق أول عنان حامد. وشدد اللقاء على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب وتبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة.

وأبرزت تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان رئيس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة" أبيي" الفريق أول محمد حمدان دقلو على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السودان وجنوب السودان، لبناء الثقة وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي لقضية أبيي.

ونقلت عن رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات بالسودان الطاهر عبد الرحمن أن النائب العام السوداني أحال أربع من قضايا الشهداء إلى رئيس القضاء للبت فيها وتشكيل محاكم خاصة لها.

ونشرت تصريح حزب الأمة القومي السوداني أن العملية السياسية المُفضية إلى نقل السلطة للمدنيين باتت في نهايتها.

وتطرقت صحف السودان إلى إعلان الحكومة الإثيوبية استمرار عملية دمج القوات الخاصة بالأقاليم بالقوات المسلحة أو الشرطة الرسمية الإثيوبية.

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