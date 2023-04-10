السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سيئول 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 4005 إصابات جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و332 حالة.

// انتهى //

09:11ت م

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سيئول 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و918 ألف و60 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و332 حالة.// انتهى //09:11ت م0050

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