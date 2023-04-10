

الطائف 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس ، مدير شركة (stc) بالمحافظة المهندس أشرف مدني، الذي سلم سموه تقريرًا عن أعمال الشركة في الربع الأول لعام 2023م.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء محافظة الطائف.

وأكد سمو الأمير سعود بن نهار أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

من جانبه أعرب المهندس أشرف عن شكره وامتنانه لسمو محافظ الطائف على دعمه ووقوفه الدائم، منوهًا بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمحافظة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

08:31ت م

0048





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يستقبل مدير شركة stc بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.