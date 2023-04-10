

الرباط 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع جمعيات القطاع الزراعي، لبحث الحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتوجات الغذائية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأيام الماضية.

واهتمت بالزيارة التي قام بها الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في طهران، وذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك بين المملكة وإيران والصين.

وتناقلت إدانة منظمة التعاون الاسلامي بأشد العبارات التصعيد الخطير للقوات الإسرائيلية باقتحامها للمسجد الأقصى بشكل متكرر خلال شهر رمضان، والاعتداء على المصلين والمعتكفين في باحاته.

ورصدت الاقتحامات الجديدة التي قام بها مئات المستوطنين أمس للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية، مشيرة إلى التعزيزات الأمنية التي نشرتها قوات الاحتلال في القدس ومناطق في الضفة الغربية.

وأوردت إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن عناصر غير منظمة وغير لبنانية أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وانبأت عن الإعلان أمس بالكويت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وعرجت صحف المغرب على حادث مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابطا شرطة، في تبادل لإطلاق النار شمال غرب ولاية ويسكونسن الأمريكية.

// انتهى //

07:57ت م

0046





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.