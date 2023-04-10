

بورت مورسبي 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادي اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، ومركزه كان على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 50ر3 درجة جنوبا وخط طول 149 درجة شرقا.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

07:14ت م

0045





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.