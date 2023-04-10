السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجامعة طيبة وفروعها



المدينة المنورة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بالمحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد"، لجميع الطلبة، ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

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05:22ت م

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