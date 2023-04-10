أيتامنا منصة للدراسات والدعم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، منصة «ايتنامنا»، والتي تدعم القطاع غير الربحي لتمكينه من القيام بمهامه على النحو الذي يحقق أهدافه وغاياته وتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات في المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إطلاق المبادرات

وتعتبر المنصة التي دشنها نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، منصة تقنية تفاعلية، لتكون مصدرًا معرفيا ثريًا في مجال العمل مع الأيتام، وتعمل على توفير المعرفة والمعلومات اللازمة لمساعدة وتمكين جمعيات الأيتام بالمملكة وتفعيل بنيتها المؤسسية وأدوارها مع مستفيديها، كما ستقدم خدمات متعددة لجمعيات الأيتام والمتعاملين معها والعاملين فيها والأيتام والأرامل.

وإلى جانب ذلك تقدم المنصة حزمة من الخدمات الأخرى ومنها، إعداد الدراسات حول جمعيات الأيتام، وتنظيم الدورات التدريبية في هذا الميدان، وإطلاق المبادرات الخاصة بالأيتام.

الصفات الشخصية

وتتولى ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة لرعاية الايتام، تتولى الرعاية الشاملة لهذه الفئات عبر فروعها الإيوائية «دور التربية، دور الحضانة، فلل الأبناء»، من خلال إيواء الطفل اليتيم والعناية به، وتقديم الغذاء بحسب المعايير الصحية وتحت إشراف طبي، وكسوته بما يتناسب مع سنه وجنسه بحسب المواصفات التي يعدها المختصون، وتوفير المحيط الاجتماعي المناسب والذي يسد بقدر المستطاع النقص الحاصل نتيجة لغياب الأسرة الطبيعية للأطفال، وتوفير فرص التعليم التمهيدي للأطفال بحسب ما تسمح به استعداداتهم وأعمارهم لتعويدهم على الاعتماد على النفس وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف وتمييز الصفات الشخصية للآخرين.

من برامج الموارد البشرية

ـ الأسر الحاضنة

موجه للأسر التي تتولى رعاية الطفل رعاية شاملة ودائمة

ـ الأسرة الصديقة

يتيح للأسر رعاية أحد الأطفال أو أكثر رعاية جزئية وفق الضوابط والشروط

شروط الاستفادة من الأسر الحاضنة والبديلة

يتوسم في الاسرة علامات الصلاح والقدوة الحسنة

أن يكون لدى عائل الأسرة الملاءمة المالية اللازمة

أن يكون لديها المسكن الملائم

سليمة من مظاهر التصدع والتفكك الاسري

قادرة على توفير البيئة السلمية التي تضمن سلامة الطفل

يعود التقدير إلى سلطة الباحث الاجتماعي