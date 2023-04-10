السعودية اليوم / تقويم التعليم والتدريب يعقد الملتقى الثاني مع مديري ومنسوبي مكاتب التعليم بالمملكة



الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، الملتقى الثاني للتعريف بالتقويم المدرسي؛ بحضور أكثر من 800 من مديري ومنسوبي مكاتب التعليم بالمملكة.

وشمل الملتقى تقديم عددٍ من العروض المرئية، تضمنت التعريف بدور الهيئة في التعليم العام، وبرنامج التقويم المدرسي (التعريف والأهداف)، وعرض معايير التقويم المدرسي والأدوات وأدلة تطبيقها، والمنصة الرقمية للتقويم المدرسي، وكيفية الاستفادة من بيانات تقويم المدارس

في عمليات التطوير وتحسين الأداء.

وهدف اللقاء إلى تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند على المعايير في مدارس التعليم العام، ودعم التطوير والتحسين المستمر لأداء المدارس؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وكذلك لتعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات تقويم الأداء المدرسي وتطويره، ودعم المدارس

في إيجاد حلول مبتكرة وطرق إبداعية، لتلبية احتياجاتها ومعالجة مشكلاتها، إضافة إلى دعم المدارس في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة فيها، وتوفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام

التعليم بفاعلية.

ويأتي هذا الملتقى الثاني الذي تنظمه الهيئة مع مديري مكاتب التعليم على مستوى المملكة والإشراف التربوي والمدارس للتعريف بالتقويم المدرسي (الذاتي والخارجي).

كما يهدف التقويم المدرسي إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس وإبراز المتميزة منها، إضافة إلى تحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير،

وتحسين مخرجات التعلم بما يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعزيز ثقافة الجودة والتقويم المدرسي وتحفيز التميز.

ويشتمل برنامج التقويم المدرسي على نظام تقني متكامل لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي والاعتماد، ويتضمن أدوات مؤتمته وأدلة إرشادية لتطبيقها، تدعم عمليات تحليل البيانات وإصدار التقارير إلكترونيًا، وتنفذ عملياته بناءً على مجموعة من الأدوات تسهم بتكوين صورة شاملة عن واقع المدرسة، ومنها: (تحليل الوثائق، والمقابلات، والاستبانات، وأنظمة الاختبارات والرخص المهنية للمعلمين).

يذكر أن الهيئة تعمل مع وزارة التعليم وجميع الجهات الوطنية ذات العلاقة لضمان وضبط جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة ورفع جودة مخرجاتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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