بدء إجراءات الاعتماد لكلية جدة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتنفيذ إجراءات الاعتماد على المستوى المؤسسي، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس، اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي لكلية جدة العالمية، وذلك بمقر الكلية بمدينة جدة. وقع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز «اعتماد» الدكتور محمد باشماخ، ومن جانب الكلية رئيس مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية الدكتور صالح ملائكة. وتشمل عملية المراجعة والاعتماد للمؤسسات عددا من الخطوات بعد التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي، ومن ثم التحقق من تأهل المؤسسة للاعتماد، يليه تشكيل الفريق وتحديد موعد الزيارة الميدانية لإعداد تقرير عن المراجعة الذي يعقبه قرار الاعتماد.

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