تدشين فعاليات الريادة النسائية بالاستثمار التعليمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير تعليم نجران فهد عقالا أمس فعاليات ملتقى «الريادة النسائية في الاستثمار التعليمي.. الواقع والرؤية المستقبلية» الذي نظمه مكتب التعليم الأهلي، مستهدفا المستثمرات ومالكات المدارس الأهلية والمعاهد بالمنطقة. كما نظم مكتب التعليم الأهلي بتعليم نجران لقاء ‏»التعليم الأهلي المكتسبات النوعية وتميز الأداء التعليمي»، بحضور مدير تعليم المنطقة فهد عقالا، ومديرة مكتب التعليم الأهلي سارة آل فاضل. واستهدف اللقاء، ملاك ومالكات ومديري ومديرات المدارس الأهلية والمعاهد بالمنطقة، وتضمن عددا من المحاور كان منها إضاءات حول تميز الأداء التعليمي في المدارس، وتجويد المخرجات التعليمية والحرص على التعليم النوعي، وتسليط الضوء على المبادرات والإنجازات للمدارس والطلاب، وتأهيل المعلمين والمعلمات وتقديم الدعم اللازم والبرامج التعليمية الإثرائية.

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