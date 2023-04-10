شراكة سعودية فرنسية لتأهيل الكوادر بقطاعات العمارة

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وجرت مراسم التوقيع بمقر المنظمة الرئيس في باريس، حيث مثل الهيئة رئيستها التنفيذية الدكتورة سمية السليمان، فيما مثل المنظمة أمينتها العامة مادلين هوبرت.
وتركز المذكرة على بحث سبل التعاون في فعاليات ومسابقات وجوائز العمارة والتصميم، وترشيح جهات للمشاركة في الفعاليات المقامة من الطرفين. كما تضمنت الاتفاقية إمكانية وجود مكاتب للمنظمة والجهات المرتبطة به ذات الاختصاص بقطاعات العمارة والتصميم في المملكة.
وتأتي المذكرة في إطار تعزيز شراكات الهيئة الدولية مع أهم المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والشركات في قطاع العمارة والتصميم؛ لدعم التميز في القطاع، وتوظيف الخبرات والإمكانيات بما يسهم في عكس الثقافة المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمجالات العمارة والتصميم بالمملكة.
أبرز أهداف الشراكة:
- دعم تنفيذ برامج التدريب والتوظيف للسعوديين في قطاعات العمارة والتصميم
- التأهيل بواسطة جهات تقترحها المنظمة بعد المواءمة مع الجهات المختصة بالمملكة
- تقديم المحاضرات في الجامعات السعودية عبر ترشيح خبراء ومختصين
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