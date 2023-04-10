شكرا لقرائتكم خبر شراكة سعودية فرنسية لتأهيل الكوادر بقطاعات العمارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم برامج تأهيل وتوظيف الطلاب والمختصين السعوديين في قطاعات العمارة، وقعت هيئة فنون العمارة والتصميم مذكرة تفاهم مع منظمة المعماريين الفرنسيين (أفيكس)؛ لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المنظمة الرئيس في باريس، حيث مثل الهيئة رئيستها التنفيذية الدكتورة سمية السليمان، فيما مثل المنظمة أمينتها العامة مادلين هوبرت.

وتركز المذكرة على بحث سبل التعاون في فعاليات ومسابقات وجوائز العمارة والتصميم، وترشيح جهات للمشاركة في الفعاليات المقامة من الطرفين. كما تضمنت الاتفاقية إمكانية وجود مكاتب للمنظمة والجهات المرتبطة به ذات الاختصاص بقطاعات العمارة والتصميم في المملكة.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز شراكات الهيئة الدولية مع أهم المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والشركات في قطاع العمارة والتصميم؛ لدعم التميز في القطاع، وتوظيف الخبرات والإمكانيات بما يسهم في عكس الثقافة المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمجالات العمارة والتصميم بالمملكة.

أبرز أهداف الشراكة:

