إتاحة تراخيص العربات المتنقلة للمنشآت غير الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة «بلدي»، دعما لقطاع الأعمال بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة، لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم.

وتسعى الأمانة خلال أتمتتها الخدمة، وتقديمها رقميا عبر منصة بلدي، إلى تسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، كما أنها حرصت على تطبيق جميع المواصفات، والالتزام بجميع المعايير والمقاييس المعتمدة من جهات الاختصاص من أصحاب المنشآت التجارية، وذلك لتقديم خدماتهم لعملائهم بأعلى جودة، ورفع مستوى التنافس بينهم.

وللاستفادة من الخدمة يجب أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية لـ3 أشهر على الأقل، وذلك وفق اشتراطات بلدية عدة، إذ تبلغ مدة التصريح سنة ميلادية واحدة يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة.

الحالة المطرية

من جهة أخرى، باشرت بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت على رهاط ومدركة أمس، ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل ومعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية، وتم شفط تجمعات المياه وإزالة الأتربة من الطرقات، وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق.

وتبث الأمانة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية، تحسبا لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة، وحفاظا على سلامة السكان والزوار من المعتمرين من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار، إذ تضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس، وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

الخدمة متاحة للأنشطة التالية:

