شكرا لقرائتكم خبر توثيق 8788 موقعا بالمناطق بالسجل الوطني للآثار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة التراث أمس اعتماد تسجيل وتوثيق 190 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار، ليصبح عدد المواقع المسجلة 8788 موقعا أثريا بالمناطق. ويأتي تسجيل المواقع استنادا لنظام الآثار والتراث العمراني، وفي إطار جهود الهيئة لاكتشاف المواقع الأثرية بالمملكة، وتسجيلها بشكل رسمي بالسجل الوطني للآثار، وإسقاطها على خرائط رقمية لسهولة إدارتها وحمايتها. المواقع الأثرية المسجلة 35 موقعا في عسير 32 في الجوف 31 في تبوك 23 في حائل 22 في القصيم 20 في الشرقية 11 في جازان 10 في مكة 5 في الباحة موقع واحد في المدينة المنورة

كانت هذه تفاصيل خبر توثيق 8788 موقعا بالمناطق بالسجل الوطني للآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.