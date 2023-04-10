شكرا لقرائتكم خبر ورش مجانية لتعليم الحرف اليدوية في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من تأهيل الأهالي وتطوير مهاراتهم في الحرف اليدوية، إلى حفظ التراث والثقافة في المحافظة، إضافة إلى كونها مصدر دخل جيدا، حيث يحرص السياح على اقتناء تلك المشغولات بمختلف أنواعها.
ودعت المدرسة جميع الراغبين بالالتحاق في البرامج والورش التي تقام على مدار العام، بالدخول والتسجيل من خلال الرابط التالي surveys.rcu.gov.sa.
يذكر أن مدرسة الديرة عرفت في السابق باسم «مدرسة البنات»، وكانت أول مدرسة ثانوية في العلا، ولكنها تحولت اليوم إلى أول مركز متخصص لتعليم الفنون التقليدية، وتنظيم المعارض وبرامج التعاون الإبداعي، وتنشيط الحركة الفنية والثقافية في المجتمع المحلي.
أهداف الورش:
- تأهيل الأهالي وتطوير مهاراتهم
- حفظ التراث والثقافة في المحافظة
- مصدر دخل جيد للأهالي
- حث السياح على اقتناء تلك المشغولات
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