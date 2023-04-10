تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي الموقت للمستفيدين

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يأتي ذلك، استمرارا للتوجيه الصادر في يوليو 2022، الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها (8 مليارات) دعما ماليا إضافيا للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في يناير 2023، بتمديد الدعم الإضافي لـ3 أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي، والذي استمر إلى مارس الماضي.
إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظا للدرعية بالمرتبة الممتازة.
التوجه الجديد لحساب المواطن
- تمديد العمل بالبرنامج بآليته الحالية
- الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي الموقت
- الدعم الموقت لـ4 أشهر حتى دفعة يوليو
- استمرار فتح التسجيل في البرنامج
- 20 مليار ريال منها 8 مليارات دعم إضافي لنهاية 2022
- تمديد الدعم الإضافي لـ3 أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي
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