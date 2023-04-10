شكرا لقرائتكم خبر تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي الموقت للمستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي الموقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لـ4 أشهر حتى دفعة يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات، في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

يأتي ذلك، استمرارا للتوجيه الصادر في يوليو 2022، الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها (8 مليارات) دعما ماليا إضافيا للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في يناير 2023، بتمديد الدعم الإضافي لـ3 أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي، والذي استمر إلى مارس الماضي.

إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

التوجه الجديد لحساب المواطن

