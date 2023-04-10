إصدار وكالة متعددة الأطراف الكترونيا خلال 48 ساعة

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وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة في الأوقات كافة، وعلى مدار الساعة، وتتم دون تدخل بشري من موظفي الوزارة، منذ تقديم الطلب مرورا بتحققات النظام الالكتروني على جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، حتى اكتمال المصادقات كافة من الموكلين.
وترسل الخدمة الالكترونية رسالة نصية لجميع الموكلين، وتمكنهم من استعراض الطلب ومعرفة كل تفاصيله.
كما تمكنهم من قبول أو رفض الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه.
ومن أبرز الفئات التي تستهدفها الخدمة: الأقارب، الورثة، الشركاء، وغيرها من الفئات التي تتكون من أشخاص عدة.
الخدمة الجديدة
- إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة
- يتم إرسال رابط المصادقة لجميع الموكلين
- اعتماد صدور الوكالة الكترونيا عبر ناجز
- الاعتماد خلال 48 ساعة كحد أقصى
- لا حاجة للمراجع في زيارة كتابة العدل
- تتم دون تدخل بشري من موظفي الوزارة
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