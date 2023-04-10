شكرا لقرائتكم خبر إصدار وكالة متعددة الأطراف الكترونيا خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد، دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل، دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، خدمة إصدار «وكالة متعددة الأطراف» عبر بوابة ناجز، خلال إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة، إذ يتم إرسال رابط المصادقة لجميع الموكلين لاعتماد صدور الوكالة الكترونيا عبر البوابة بشكل لحظي، فور اكتمال المصادقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفع طلب الوكالة، دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة في الأوقات كافة، وعلى مدار الساعة، وتتم دون تدخل بشري من موظفي الوزارة، منذ تقديم الطلب مرورا بتحققات النظام الالكتروني على جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، حتى اكتمال المصادقات كافة من الموكلين.

وترسل الخدمة الالكترونية رسالة نصية لجميع الموكلين، وتمكنهم من استعراض الطلب ومعرفة كل تفاصيله.

كما تمكنهم من قبول أو رفض الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه.

ومن أبرز الفئات التي تستهدفها الخدمة: الأقارب، الورثة، الشركاء، وغيرها من الفئات التي تتكون من أشخاص عدة.

الخدمة الجديدة

