تدشين أول مسجد ذكي في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة المقدسة تدشين أول مسجد ذكي يعتمد على التقنية في جميع أجهزته، من الإضاءة والتكييف وغيرها، فيما يعد أول مسجد تجريبي بالمملكة، وسيكون النواة لما هو أكثر في بقية المناطق.

ودشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المرحلة الأولى من المشروع، وفق تقنية تعمل على مراقبة المسجد أمنيا، ومتابعة انضباط منسوبيه، ومتابعة خطب الجمعة والمحاضرات الدعوية، إضافة إلى توفير الكهرباء والمياه.

وتم تزويد مشروع المسجد الذكي بمنظومة رقمية متكاملة، لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي تسعى في مستهدفاتها إلى الاستفادة القصوى من نواتج التقنية، التي تسهم في تسهيل الاستفادة المقدمة، إذ يهدف المشروع إلى استدامة بيوت الله.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع المنفذ في مسجد «هيا بنت العساف» بحي العوالي، التحكم في الإنارة والتكييف والمراوح، والتحكم في فتح وإغلاق الأبواب وكاميرات المراقبة، وكذلك أتمتة عدادات الماء والكهرباء، خلال التحكم الآلي عبر برنامج صمم خصيصا لهذه المهمة، إلى جانب التحكم الآلي الذي يعمل بشكل مركزي بواسطة نظام اسكادا، إذ يقوم النظام قبل موعد الصلاة بفتح الأبواب آليا، وتشغيل المكيفات والمراوح خلال استشعار حرارة المسجد، وفتح صمامات المياه للمواضئ، وعند انتهاء الصلاة بوقت محدد يتم إغلاق الأبواب آليا. بينما تشمل المرحلة الثانية ربط المسجد بأنظمة الوزارة المتعلقة بأعمال مراقبي المساجد،

وكذلك ربط المسجد بالشركة المسؤولة عن الصيانة، لحل الأعطال وإصلاحها، إضافة إلى مستشعرات للتعرف على الأشخاص، وبذلك تسابق الوزارة الزمن نحو أتمتة أعمالها كافة، لجعل مساجدها صديقة للبيئة.

المسجد الذكي

