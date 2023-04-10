70 رحلة إسعاف جوي في شهر - #عاجل

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صدارة الرحلات
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، نقل 70 حالة عبر رحلات الإسعاف الجوي، وتصدرت الرياض أعلى المناطق للحالات المنقولة عبر الإسعاف الجوي بـ38 حالة منقولة، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ15 حالة منقولة، والمدينة المنورة ثالثا بـ12 حالة.
جودة الخدمات
حسنت هيئة الهلال الأحمر جودة الخدمات الطبية والإسعافية، وسرعة الاستجابة، ضمن تحسين تجربة المعتمرين، واستحدثت فرق الدراجات الهوائية والنارية المجهزة إسعافيا في المنطقة المركزية، بهدف ضمان سرعة الوصول للحالات الطارئة، ويبلغ إجمالي الحالات التي يتم التعامل معها يوميا 50 حالة مرضية، وتتمثل أبرز الحالات التي يتم مباشرتها عن طريق الدراجات الهوائية في: حالات الإحياء، والإجهاد الحراري، والإصابات البسيطة، إلى جانب حالات الإنعاش القلبي.
رحلات إسعافية
70 رحلة إسعاف جوي
47 رحلة إنقاذ الحياة
3 مناطق الأعلى رحلات إسعاف جوي
50 حالة يتم التعامل معها يوميا عن طريق الدراجات الهوائية
4 أنواع للحالات المباشرة
أكثر المناطق إسعاف جوي:
الرياض: 38
مكة المكرمة: 15
المدينة المنورة: 12
أبرز الحالات المباشرة:
الإعياء
الإجهاد الحراري
الإصابات البسيطة
الإنعاش القلبي
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