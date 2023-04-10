رمضان يبهج سكان الرياض

توافد سكان الرياض على فعالية "موسم رمضان" التي تقيمها وزارة الثقافة من خلال عدد من الأنشطة المقامة بمواقع متفرقة في العاصمة، والتي تشتمل على الخيمة الرمضانية في المنطقة المقابلة لمركز الملك عبدالله المالي بالرياض وبأسعار دخول رمزية تبلغ 50 ريالا للشخص البالغ و25 ريالا للأطفال أقل من 12 عاما، كذلك هناك "حديقة الحزام" و"حديقة الندى" و"سحور وفطور أيام زمان".

وتضم الخيمة الرمضانية إفطارا وسحورا إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للكبار والصغار، فضلا عن منطقة السوق التي تضم العديد من المحال والمقاهي للاستمتاع بليالي رمضان وسط الأجواء المعتدلة التي تعيشها الرياض هذه الأيام. واستمتع الأطفال بفعالية قرقيعان التي يقودها شخص يرتدي زياً تراثياً يوزع الحلوى عليهم، وهناك أيضا ركن الحناء التقليدي إضافة الى المسرح الذي يسرد قصص وحكاوى شعبية إضافة إلى الموروث السعودي التقليدي العالق بذاكرة ووجدان الجميع، بالإضافة إلى باقة منوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية.