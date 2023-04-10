رمضان يبهج سكان الرياض

وتضم الخيمة الرمضانية إفطارا وسحورا إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للكبار والصغار، فضلا عن منطقة السوق التي تضم العديد من المحال والمقاهي للاستمتاع بليالي رمضان وسط الأجواء المعتدلة التي تعيشها الرياض هذه الأيام. واستمتع الأطفال بفعالية قرقيعان التي يقودها شخص يرتدي زياً تراثياً يوزع الحلوى عليهم، وهناك أيضا ركن الحناء التقليدي إضافة الى المسرح الذي يسرد قصص وحكاوى شعبية إضافة إلى الموروث السعودي التقليدي العالق بذاكرة ووجدان الجميع، بالإضافة إلى باقة منوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
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