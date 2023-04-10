السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يكرم الطالب البقمي الفائز بالمركز الثالث في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم



الطائف 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, الطالب عبدالمجيد البقمي من كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطَّائف؛ الحاصل على "المركز الثالث" على مستوى المملكة في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 24، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبارك سموه للطالب البقمي هذا الإنجاز الذي حققه باسمه وباسم محافظة الطائف، متمنيًا له المزيد من التفوق.

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