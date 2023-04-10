السعودية اليوم / شؤون الحرمين تجري صيانة لكسوة الكعبة المشرفة وتطييبها



مكة المكرمة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة وتطييبها بمشاركة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد معاليه أن للكعبة المشرفة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على العناية والاهتمام بها عناية فائقة وتسخير كافة الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة لها وللحرمين الشريفين.

ودأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، والاهتمام بكسوتها بأفخر أنواع الحرير، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

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