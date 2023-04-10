شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في الهلال بشأن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من بعض الإصابات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستوى الزعيم في المباريات الماضية.

الدوسري يخضع لعملية جراحية

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية"، على أن سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد خضع اليوم لعملية علاجية مصغرة في أحد المراكز الطبية بالرياض.

وأكدت التقارير على أن الدوسري، قد أجرى الجراحة على يد الدكتور مشعل الشعلان استشاري أشعة الجهاز العضلي الهيكلي MSK باستخدام الحقن بالبلازما، في مفصل القدم والتي تعرض لها خلال مجريات لقاء المنتخب السعودي الأول أمام بوليفيا.

موعد عودة الدوسري للمشاركة مع الهلال

وكان قد سبق وأن خضع سالم لإجراء مماثل بالحقن بالبلازما في القدم اليمنى والقدم اليسري خلال الموسم قبل الماضي.

وأوضحت التقارير أن عودة سالم الدوسري للمشاركة في المباريات، تتطلب مدة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهي الفترة التي يحتاجها للشفاء.