شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة في الهلال.. عقوبة قوية توقع على نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من بعض الأزمات القوية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستوى الفريق في النتائج بالمباريات الأخيرة.

الكشف عقوبة كويلار مع الهلال

وكشفت تقارير صحفية على أن النجم الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تنتظره عقوبة الإيقاف لمباراتين من قِبل لجنة الانضباط، وفقًا للمادة 48 من "اللائحة"، إضافةً إلى الغرامة بـ 20 ألف ريال.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "الرياضية" على إن حكم المباراة السعودي ماجد الشمراني، دوَّن في تقريره عبارة سلوك مشين، في شرحه لحالة طرد كويلار، بعد اشتباكه مع لاعب الشباب، الجابوني أرون بوبيندزا، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت التقارير على أن اللاعب يغيب عن مواجهتَي الطائي والباطن المقبلتَين دوريًّا، ويعود أمام النصر في "ديربي الرياض"، لحساب الجولة الـ 24، في 18 إبريل الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي.

وكان قد أشهر حكم مباراة الهلال والشباب البطاقة الحمراء للمحترف الكولومبي بصفوف الهلال كويلار في الدقيقة 76 بعدما فقد كويلار السيطرة على أعصابه بعد كرة مشتركة مع مهاجم الشباب أرون بوبيندزا ليعود ويشتبك معه في الملعب.

وتأكد غياب لاعب الهلال جوستافو كويلار، عن الجولة القادمة أمام الطائي بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام الشباب.