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محمد الفلاح - نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الدوري السعودي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الوحدة ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري السعودي للمحترفين الموسم الكروي الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة في الدوري السعودي

يلتقي فريق الاتحاد بنظيره الوحدة، مساء الأحد الموافق 9 من شهر ابريل الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة في الدوري السعودي

وتنقل أحداث اللقاء، عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي.

تردد قناة SSC الرياضية

القمر الصناعي:- عرب سات

التردد:- 11747

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 2/3

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان

محور الارتكاز: برونو هنريكي، إيجور كورنادو

خط الوسط الهجومي: هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

حكم مباراة الاتحاد والوحدة

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على هوية الحكم المرشح لإدارة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الوحدة والاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، في العاشرة مساء الغد "الأحد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وذكر الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن الحكم البرتغالي آرثر دياز، سيقود مباراة الاتحاد والوحدة.

من هو الحكم آرثر دياز؟

آرثر دياز "43 عامًا"، حكم دولي برتغالي، حصل على الشارة الدولية من "فيفا"، في 2010، وأدار عدد من المباريات النهائية في البرتغال، كما أدار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2016-2017، والذي شهد تتويج الهلال باللقب على حساب الأهلي بنتيجة (3-2).

وفي الموسم الجاري "2022-2023"، أدار الحكم آرثر دياز، 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في الدوري الأوروبي، ومباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

وأدار آرثر دياز 3 مباريات في الموسم الجاري من مسابقة دوري روشن السعودي، الأولى بين الهلال والوحدة في الجولة الرابعة، والثانية بين الاتفاق والاتحاد في الجولة 17، والثالثة بين الهلال والفتح في الجولة 18.