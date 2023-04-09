السعودية اليوم / "الصحة" : جرعة محدثة ضد المتحورات .. وضرورة استكمال التحصين للوقاية من كوفيد 19



الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أكدت "الصحة" بضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس

وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم كبار السن، ذوي الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر.

وأوضحت "الصحة" أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وكذلك تمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الجرعة التنشيطية تمثل جرعة وقائية يتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا، حيث يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبياً من الفعالية ضد متحورات الفيروس.

// انتهى //

23:22ت م

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الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأكدت "الصحة" بضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19).وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم كبار السن، ذوي الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر.وأوضحت "الصحة" أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وكذلك تمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.يذكر أن الجرعة التنشيطية تمثل جرعة وقائية يتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا، حيث يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبياً من الفعالية ضد متحورات الفيروس.// انتهى //23:22ت م0198

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