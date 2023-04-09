السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يقيم مأدبة إفطار رمضانية لكبار الدبلوماسيين والسفراء المعتمدين



عمّان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم مأدبة إفطار رمضانية، بحضور كبار الدبلوماسيين والسفراء المعتمدين لدى الأردن وقيادات إعلامية.

‏ورحب السفير السديري بالحضور، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين.

// انتهى //

23:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.