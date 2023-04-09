اجتماعي / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدِّم خِدْمَاتِها لـ 214 مستفيدًا خلال أسبوع



حجة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

قدَّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 214 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 46 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 36 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 118 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالةً، وصُرِفت الأدوية لـ 200 فردٍ، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 79 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

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23:04ت م

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