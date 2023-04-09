السعودية اليوم / سموُّ محافظِ جدة يُدشِّنُ كسوةَ العيد لمستفيدي جمعية نماء الأهلية



جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

دشَّن صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي،محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، مشروع كسوة العيد لمستفيدي جمعية نماء الأهلية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية نماء الأهلية منصور صبري، ومدير عام الجمعية فيصل الحميد.

وأشاد سموُّه بالجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة المستفيدين في المحافظة، متمنيًا لهم التوفيق.

يُذكر أن مشروع "كسوة العيد" يستفيد منه أكثر من 79 ألف مستفيد من الأسر المحتاجة، وأكثر من 2600 يتيم ضمن الفئات الأكثر احتياجًا في محافظة جدة، ويهدف إلى توفير الكساء للأسر المحتاجة والأيتام، إضافة للخدمات التي تقدمها الجمعية على مدار العام؛التي تتمثَّل في الإطعام والمسكن والتدريب والتأهيل.

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23:00ت م

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