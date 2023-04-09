السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد الأجواء الماطرة في المدينة المنورة



المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

رصدت عدسه "واس" اليوم الأجواء الماطرة في المدينة المنورة وضواحيها التي رسمت البهجة على أهالي منطقة المدينة المنورة، حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة لتكوّن لوحات طبيعية.

وابتهج المواطنون والمقيمون وزوار مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان المبارك بهذه الأمطار في ساحات المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية التي يحرص زوار طيبة الطيبة على زيارتها،مع اكتمال منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.

// انتهى //

22:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.