شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي اليوم في الدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي اليوم في الدوري المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الأحد 9 إبريل 2023 ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض للثأر من البنك الأهلي، بعد الهزيمة الأخيرة أمام الفريق نفسه بثلاثية دون رد، في دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

ويدخل فريق الزمالك اللقاء في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة جمعها من 21 مباراة، بعدما حقق 9 انتصارات وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلها.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، بـ17 نقطة جمعها من 22 مباراة، بعدما حقق 3 انتصارات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 11 لقاء.

وواصل الجهاز الفنى تحضيراته لمباراة البنك الأهلي تحت قيادة المدير الفني المؤقت مدحت عبد الهادي وسط أحلام كبيرة باستعادة ذاكرة الانتصارات وإنهاء فترة نزيف النقاط التي مر بها الزمالك مؤخرا.

الزمالك يسعى لتصحيح مساره بالفوز على البنك اليوم

وشهدت استعدادات الزمالك الأخيرة عودة محمد عبد الغني قلب الدفاع للتدريبات الجماعية بعد اكتمال تعافيه من الإصابة، فيما يواصل الثنائي محمود شبانة قلب الدفاع وعبد الله جمعة التأهيل الطبي على أمل سرعة التعافي واللحاق بالمباريات المقبلة خاصة لقاء البنك الأهلي، ويُنتظر أن يجرى حسم موقف الثنائي بشكل نهائي في ضوء مران الزمالك اليوم.

ويأمل الجهاز الفني لفريق الزمالك في استعادة خدمات أكثر من لاعب والظهور بمستوى مميز في لقاء البنك الأهلي أملا في الفوز مثل أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي وناصر منسي ثلاثي الهجوم، كما يجرى تجهيز محمد أشرف روقة ونبيل دونجا وسيف جعفر وأحمد بلحاج رباعي الوسط بخلاف محمود الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح في الدفاع.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الاهلى بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد 9 إبريل 2023 باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان مدحت عبد الهادي واصل عقد الجلسات المطولة مع لاعبيه وطالب بضرورة التحلي بالروح القتالية والسعي وراء الخروج من أزمات الهزائم المتتالية عبر ورقة الفوز على البنك الأهلي وتقديم أنفسهم بشكل جيد للمدير الفني الجديد المنتظر توليه المسئولية في الفترة المقبلة، خاصة أن الجهاز الفني الجديد سيكون مسئولا عن وضع قائمة الزمالك الموسم المقبل.

وشهدت تدريبات الزمالك أيضا التركيز على تنفيذ العديد من الجمل الهجومية بالإضافة إلى سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء وتألق أكثر من لاعب في التدريب مثل زيزو وفتوح وشيكابالا وناصر منسي.

وحرص مدحت عبد الهادي على منح المدافعين العديد من التعليمات حول كيفية التحرك دون كرة ومراقبة رؤوس الحربة والتعامل مع العرضيات والتي كانت من نقاط الضعف في مباريات الزمالك الأخيرة وساهمت في اهتزاز شباكه بالعديد من الأهداف السهلة وخسارته عدة نقاط بالدوري