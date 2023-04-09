خدمة عدلية لإصدار وكالة متعددة الأطراف

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، خدمة إصدار "وكالة متعددة الأطراف" عبر بوابة ناجز Najiz.sa، بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.

اكتمال المصادقات

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة تتيح للمستفيدين إصدار وكالة متعددة الأطراف، من خلال إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة، حيث يتم إرسال رابط المصادقة لجميع الموكلين لاعتماد صدور الوكالة إلكترونياً عبر بوابة ناجز بشكل لحظي، فور اكتمال المصادقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفع طلب الوكالة، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.

ربط تقني

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في الأوقات كافة وعلى مدار الساعة عبر بوابة ناجز؛ حيث إنها غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية وتتم دون تدخل بشري من قبل موظفي الوزارة بجميع خطواتها منذ تقديم الطلب، مروراً بتحققات النظام الإلكتروني على جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، وحتى اكتمال المصادقات كافة من قبل الموكلين، وانتهاءً باعتماد الطلب وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونياً.

وتقوم الخدمة الإلكترونية بإرسال رسالة نصية لجميع الموكلين وتمكّنهم من استعراض الطلب ومعرفة كل تفاصيله مثل: أطراف الوكالة والبنود المختارة ومدتها، وذلك بعد الدخول على الطلب في بوابة ناجز من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، كما تمكنهم من قبول أو رفض الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه عبر بوابة ناجز.

فئات تستهدفها الخدمة

الأقارب

الورثة

الشركاء

فئات من عدة أشخاص