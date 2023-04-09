280 ألف م3 مخلفات بجدة

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري، للمدينة برفع نحو 259.868 متراً مكعباً من المخلفات وتنظيف أكثر من 230327 كم طولياً من الشوارع، وذلك استمراراً لأعمال النظافة للارتقاء بجودة الحياة، التي تعدّ من أهداف رؤية السعودية 2030. وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة صالح الزهراني، أن جهود الأمانة خلال شهر مارس الماضي شملت تطهير 76.707 أمتار طولية من الشوارع الرئيسة وتنظيف 211.978كم طولياً من الشوارع الفرعية، و1.040.000كم مربع من طرق المشاة، بجانب غسل 819 كم طولياً بالشوارع والأرصفة، ورفع 64.703 أمتار مكعبة من المخلفات ذات الحجم الكبير، بجانب إزالة 106 من الحواجز الخرسانية المخالفة، و5.638 من اللوحات الإعلانية وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تمثلت في فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.



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