13 رحلة ترددية إلى المسجد الحرام

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وتهدف هذه الخدمة المجانية لتمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية، للمساهمة في تيسير كل السبل لضيف الرحمن لينعم بتأدية الشعائر الدينية بأمان وسلاسة وبخيارات متعددة.
تنظيم وتشغيل
وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن النقابة العامة للسيارات تقوم بالتنظيم والتشغيل الميداني بمكة المكرمة وجدة لهذه الخدمة التي أطلقها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالمواءمة مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وشركة مطارات جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
تعديل التوقيت
وأضاف سمكري أن عدد الرحلات في شهر رمضان بلغ 13 رحلة ترددية تتابعية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام تبدأ عند العاشرة صباحًا حتى العاشرة من مساء كل يوم حيث تنطلق رحلة كل ساعة، وفي المقابل تتجه 12 رحلة من مكة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة مساء، لافتًا النظر إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات في العشر الأواخر من رمضان وتعديل التوقيت الزمني للرحلات لتواكب ازدياد أعداد الرحلات الجوية و مواعيد قدومها إلى المطار، إضافة إلى دخول صلاة التهجد حيث سيبدأ انطلاق الحافلات من المطار عند الثالثة عصرًا ليتوقف عند الثالثة صباحًا وتكون في مكة المكرمة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الرابعة صباحًا.
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