إسعاف معتمرة تعرضت لنوبة قلبية وعودتها للحياة

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً مساء يوم أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الشرقية ( مصليات النساء ) بالحرم المكي، وعند وصول الفريق الطبي تبين وجود إمرأة مستلقيه على الأرض وتدخلت على الفور الفرق الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم نقل المريضة إلى مستشفى أجياد العام، حيث تم وضعها تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.
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