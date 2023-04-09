السعودية اليوم / الدكتور السديس يبحث خطة العشر الأواخر من شهر رمضان بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد،ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري،ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري،ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية سلطان بن عاطي القرشي، ومستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، وعدد من مسؤولي الرئاسة، خطةَ العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام.

وأكد معاليه أهمية توفير جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة للمصلين والمعتمرين والزوار خلال هذه المدة المهمة، بالإضافة إلى تنظيم برامج دعوية وتربوية وثقافية، وتقديم مبادرات قيمة تخدم المسلمين من جميع أنحاء العالم.

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22:57ت م

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