السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشُّن المنصةَ الرقميةَ وعددًا من البرامج والمبادرات التقنية



مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، المنصة الرقمية وعددًا من البرامج والمبادرات التقنية، شملت منصة بوابة الخدمات الرقمية المرتبطة بالمركز الوطني الموحد "نفاذ" بالنسخة الجديدة، و"الروبوت" التقني؛ لنشر وبث الدروس العلمية، وكذلك عرض التطبيقات الذكية الخاصة بالرئاسة وخدمة الفتاوى والإرشاد من خلال الذكاء الاصطناعي والإفتاء بالاتصال المرئي وتقديم الخدمات الرقمية للزوار والقاصدين داخل المسجد الحرام، وخدمة قياس تقييم الخدمات الرقمية المقدمة من الرئاسة، بالإضافة إلى خدمة تصاريح الاعتكاف الرقمية، وخدمة شاركنا رأيك الرقمية التي تمكِّن المستفيدين وقاصدي المسجد الحرام من مشاركة آرائهم بالخدمات الرقمية التي يرغبون توفرها بالرئاسة، علاوة على واجهة متابعة معايير قياس التحول الرقمي التي تستعرض مدى التزام الوكالات المعنية بمعايير التحول الرقمي لعام 2023.

وشمل التدشين أيضا نظام إدارة المشاريع، وهي خدمة رقمية تمكِّن من إدارة مشاريع الرئاسة المقدمة بالمسجد الحرام، ومبادرة الثقافة الرقمية؛ وهي مبادرة رقمية تهدف من خلالها إلى نشر الوعي بالتحول الرقمي والبنية المؤسسية بأفضل الممارسات العالمية، وخدمة التهنئة الرقمية خدمة تمكِّن الزائر والموظف من إعداد بطاقة تهنئة شخصية للمناسبات، واللوحة القيادية لذكاء الأعمال لدعم اتخاذ القرار، ومبادرة تحول التي تهدف إلى حصر الخدمات التقليدية وأتمتها باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد الدكتور السديس، أهمية هذه المبادرات والبرامج التي تسهِّل على قاصدي الحرمين الشريفين وتساعدهم في أداء مناسكهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

// انتهى //

22:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.