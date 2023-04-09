السعودية اليوم / سموُّ أميرِ الجوف يعزُّي مساعدَ رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة بوفاة والدته



سكاكا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف تعازيَه لمساعد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة فضيلة الشيخ تراك بن هليل السمرين، في وفاة والدته رحمها الله.

ودعا سموُّه - خلال اتصاله اليوم بالشيخ السمرين- أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جهته،أعرب السمرين عن شكره وتقديره لسموِّ أميرِ منطقة الجوف، داعياً الله أن يحفظ سمُوَّه وألا يريَه أَيَّ مكروه.

// انتهى //

22:47ت م

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